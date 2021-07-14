ياسمين الحرازات يئن من نقص الخدمات

استبشر أهالي الحرازات باعتماد أمانة جدة لحيهم كحي سكني يُفترض أن ينعم ساكنوه بكافة الخدمات، ولكن الحي ما زال يئن من نقص الخدمات البلدية.

وحي الياسمين بالحرازات الذي لا يبعد عن شارع الحرازات الرئيسي إلا أمتارا قليلة، وهو أقدم حي يعاني أهله من عدم وجود الأسفلت والإنارة والأرصفة وغيرها.

وأكد علي القرني من سكان الحي أن شوارعهم غير مسفلتة على الرغم من وجود المركز الصحي ‏وغيرها من الخدمات، وأضاف محمد الغامدي أن الحي عمره يتجاوز العشرين عاما وتنقصه الخدمات البلدية، فيما أشار رزيق اليوبي إلى أن حيهم ذا كثافة سكانية عالية وخدمات قليلة أسوة بباقي أحياء الحرازات.

ويضيف عبدالله عابد: لدينا معاملتان للأمانة وقاموا بسفلتة شارعين ثم سحبوا معداتهم إلى حي آخر وهذا يجعلنا نتساءل لماذا سحبت المعدات وماهي معايير تقديم الخدمات البلدية للأحياء.

«دوت الخليج» تواصلت مع متحدث أمانة جدة محمد البقمي منذ أكثر من أسبوعين ولم يصلنا أي رد.