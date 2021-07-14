جاهزية التموين الطبي بالمشاعر

كما اطلع على تجهيز سيارة الإسعاف من التموين الطبي، وزار الورشة الفنية لصيانة السيارات، واطلع خلالها على سير العمل بالإضافة لسيارات الصيانة المتنقلة، وما تحويه من معدات وقطع غيار. وفي ختام الجولة، اطلع على وحدة التدريب بالمبنى الإداري بمركز الإسناد، واطلع خلالها على محتويات الوحدة من قاعات تدريب ومكاتب.
وقال العويسى إن الهيئة على أهبة الاستعداد والجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية الأرضية والجوية من خلال اللجان، وفرق العمل التي تشكل ويعمل فيها أفضل الكوادر الفنية والإدارية لتسهيل مهمة الحج.
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