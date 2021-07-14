زار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس علي بن سعيد الغامدي، المشاعر المقدسة، في جولة تفقدية للوقوف على جاهزية الفرق البيئية، وخطط العمل الميداني بمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضح المهندس الغامدي أن خدمة ضيوف الرحمن شرف وفخر، يعتز به كل مواطن سعودي، مثنيًا على ما توليه القيادة الرشيدة - أيّدها الله - من اهتمام ودعم لا محدود، لكل ما من شأنه النهوض بالعمل البيئي وضبط كفاءته، بما ينعكس إيجابا على خدمة ضيوف الرحمن، ومراعاة أدق المعايير البيئية الكفيلة برفع جودة الهواء، والحد من مسببات التلوث بشكل عام. وبين الغامدي أن مركز الالتزام البيئي يولي مراقبة ورصد جودة الهواء في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، خلال فترة الحج أولوية بما يحقق توجيهات القيادة، وذلك من خلال متابعة محطات جودة الهواء الثابتة والمتنقلة.



كانت هذه تفاصيل خبر التزام بيئي بمكة والمشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.