تهيئة مسجد ميقات ذي الحليفة

مشاريع تطويرية
وخصصت الشؤون الإسلامية مقرًا لاستقبال التوعية الإسلامية في الحج داخل المسجد لمن يريد الاستفسار أو السؤال من الحجاج، في حين وضعت على كل باب سجادات ذات الاستخدام الواحد تحمل باركود للأذكار والمصحف.
ويشهد مسجد الميقات والمنطقة المحيطة مجموعة من المشاريع التطويرية، تشمل تحسين المشهد الحضري للمنطقة ومعالجة وضع المباني المؤقتة وغير المنظمة، وإعادة هيكلة مواقع الخدمات العامة المقدمة للزوار وضيوف الرحمن وتحسين مستوياتها، إضافة إلى تهيئة مسارات المرور والمواقف لتعزيز الانسيابية المرورية في المنطقة المحيطة بالمسجد إلى جانب المشاريع التنظيمية والتطويرية داخل المسجد، منها إعادة تأهيل أنظمة التكييف بالجامع، ومشروع العزل المائي والاستفادة من المياه الرمادية، ومبادرة تشجير الميقات ومرافقه.
سجاد فاخر
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة أكملت أعمال مشروع فرش جامع ميقات ذي الحليفة بالسجاد الفاخر، في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم.
وبلغت كمية فرش الجامع خمسة آلاف متر مربع من السجاد الفاخر المبطن باللباد، شملت كامل مصلى الجامع والساحات التابعة التي تتسع لـ5000 مصلٍ ومصلية، كما تميز السجاد المعتمد في المشروع بجودته العالية، حيث تمت صناعته من مادة الإكريليك النقي 100 المقاوم للحريق والتعفن وفق أعلى المواصفات العالمية.
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