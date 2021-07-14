استئناف مهرجان نجران

وكانت «دوت الخليج» نشرت، في عددها الصادر الإثنين 5 يوليو 2021، تفاصيل إغلاق المهرجان بعنوان «تصريح الترفيه يوقف مهرجان نجران»، والذي أغلق بعد افتتاحه بأسبوع لعدم وجود تصريح من الهيئة العامة للترفيه.
وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان عبدالله آل سدران أنه تولى استثمار المهرجان بعد طرحه في منصة بلدي بعقد يمتد إلى شهرين، وتم الالتزام بجميع الضوابط والشروط وآخرها إصدار تصريح من الهيئة العامة لترفيه.
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