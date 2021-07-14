كشف عضو لجنة التنمية الزراعية في غرفة الأحساء، شيخ سوق التمور المركزي عبدالحميد الحليبي، ظهور إصابة جديدة في محصول رطب الموسم الحالي، في بعض الحيازات الزراعية بمناطق ومحافظات السعودية ، وتتمثل هذه الإصابة في وجود مادة رغوية رخوة ومتماسكة، إذا لم يكن هناك نشاط لإصابة حشرية، ويحتمل أن يكون رد فعل فسيولوجي لتخمر السكريات بفعل الحرارة العالية مع تداخل لنشاط بكتيري أو فطري. تحاليل مخبرية وأبان الحليبي لـ«دوت الخليج» أمس، أن الإصابة الجديدة، بحاجة إلى المزيد من التحاليل المخبرية لتحديد السبب وراء ذلك، داعيًا الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة في أبحاث النخيل والتمور للوقوف على الإصابة، وسرعة العمل على إيجاد حلول لوقف الإصابة، والقضاء عليها، وإرشاد المزارعين إلى العلاج، لافتًا إلى أن هذه الإصابة، قد تكون «متحورة» عن إصابة أخرى من الأمراض التي تتعرض لها أشجار ومحصول النخيل. من أمراض أشجار ومحصول النخيل تفحم أوراق النخيل تعفن الطلع تعفن القمة النامي التعفن الدبلودي مرض البيوض تبقعات الأوراق



كانت هذه تفاصيل خبر المتحورة تضرب رطب الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.