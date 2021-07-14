مدرسة قيادة لسيدات الباحة

تفقد رئيس ‫جامعة الباحة‬، الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، مشروع إنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات، موضحا أن المشروع التنموي جاء بناء على توجيه أمير المنطقة، ليكون رافدا للعملية التنموية. وأضاف «الحسين» أن إنشاء مدرسة تعليم القيادة للسيدات جاء ضمن مساعي الجامعة لتحقيق غاية إستراتيجية، وهي خدمة القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة، وتقديم خدمة مجتمعية، لما لها من نتائج اجتماعية واقتصادية عالية الإيجابية، وحل الكثير من المعوقات، مؤكدا أنه مشروع تنموي في المقام الأول.

وشدد «الحسين» على إكمال تنفيذ المشروع وفق المخططات والمعايير المحددة، والتزام الشركة المنفذة بالمواصفات المتفق عليها، شاكرا، خلال الجولة، كل القائمين على المشروع، للجهود الكبيرة المبذولة فيه.