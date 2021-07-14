تروية توثق الحالة المطرية

أوضح رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، أن اللجنة أقرت إطلاق اسم «تروية»، لتوثق به الحالة المطرية التي ستؤثر على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة والربع الخالي ومكة المكرمة، وأجزاء من جنوبي منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

وتوقع «المسند» أن تستمر حالة تروية المطرية الصيفية أكثر من أسبوع، وسيبدأ نشاطها الفعلي في السعودية مطلع الأسبوع المقبل، وعليه فمن يرغب في زيارة جازان ونجران وعسير والباحة والطائف في هذه الأيام قد يصادف أمطارا مميزة، وبداية الحالة المطرية الصيفية «تروية»، وسيكون نطاق تأثيرها مرتفعات وجازان وعسير وجنوب شرق الربع الخالي وأجزاء من عمان واليمن والإمارات.

وأبان «المسند» أن حدة الحرارة لن تنكسر إلا بنهاية النجم الأول من نجوم سهيل، ولن تنتهي إلا في محرم المقبل، لافتا إلى أن أنه في يوليو وأغسطس ستكون معدلات الرطوبة في المنطقة الوسطى منخفضة جدا. كما أن نسبة معدلات البخر ستكون مرتفعة جدا، وأعلى معدلات درجة الحرارة ستكون في يوليو وأغسطس.