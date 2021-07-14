حفرة الموت

" /> " /> تبكير شراء الإضحية لم يوقف الغلاء أصبح اقتراب عيد الأضحى بمثابة هاجس للبعض بعد ما تضاعفت أسعار الأضاحي، ويلجأ البعض إلى الشراء المبكر من أسواق الماشية قبل العيد... نجران: محمد آل مريح نجران: محمد آل مريح 04 ذو الحجة 1442 هـ 04 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> العطور الغربية الأولى في العيد يتسابق الناس هذه الأيام على شراء مستلزمات العيد، ويعد من أهمها وأبرزها العطورات نظرًا لما تحمله الأعياد من تجمع للعائلات والتقاء... الرياض: فيصل درويش الرياض: فيصل درويش 04 ذو الحجة 1442 هـ 04 ذو الحجة 1442 هـ

ياسمين الحرازات يئن من نقص الخدمات استبشر أهالي الحرازات باعتماد أمانة جدة لحيهم كحي سكني يُفترض أن ينعم ساكنوه بكافة الخدمات، ولكن الحي ما زال يئن من نقص الخدمات... جدة مطر المضلي جدة مطر المضلي 04 ذو الحجة 1442 هـ 04 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> تهيئة مسجد ميقات ذي الحليفة هيأت وزارة الشؤون الإسلامية مسجد ذي الحليفة ميقات أهل المدينة المنورة للحجاج، ضمن خطتها السنوية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية... المدينة المنورة : سعد الحربي المدينة المنورة : سعد الحربي 04 ذو الحجة 1442 هـ 04 ذو الحجة 1442 هـ

استئناف مهرجان نجران بعد أن تم إيقاف مهرجان نجران، لمدة أسبوع، صدر تصريح الهيئة العامة للترفيه للشركة المنظمة للمهرجان باستئنافه وسيتم استقبال زواره،... نجران: سالم آل كليب نجران: سالم آل كليب 04 ذو الحجة 1442 هـ 04 ذو الحجة 1442 هـ

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