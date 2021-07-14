حفرة الموت

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تبكير شراء الإضحية لم يوقف الغلاء
أصبح اقتراب عيد الأضحى بمثابة هاجس للبعض بعد ما تضاعفت أسعار الأضاحي، ويلجأ البعض إلى الشراء المبكر من أسواق الماشية قبل العيد...
العطور الغربية الأولى في العيد
يتسابق الناس هذه الأيام على شراء مستلزمات العيد، ويعد من أهمها وأبرزها العطورات نظرًا لما تحمله الأعياد من تجمع للعائلات والتقاء...
ياسمين الحرازات يئن من نقص الخدمات
استبشر أهالي الحرازات باعتماد أمانة جدة لحيهم كحي سكني يُفترض أن ينعم ساكنوه بكافة الخدمات، ولكن الحي ما زال يئن من نقص الخدمات...
تهيئة مسجد ميقات ذي الحليفة
هيأت وزارة الشؤون الإسلامية مسجد ذي الحليفة ميقات أهل المدينة المنورة للحجاج، ضمن خطتها السنوية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية...
استئناف مهرجان نجران
بعد أن تم إيقاف مهرجان نجران، لمدة أسبوع، صدر تصريح الهيئة العامة للترفيه للشركة المنظمة للمهرجان باستئنافه وسيتم استقبال زواره،...
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