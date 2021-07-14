اخبار السعوديه

حفرة الموت

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تبكير شراء الإضحية لم يوقف الغلاء

أصبح اقتراب عيد الأضحى بمثابة هاجس للبعض بعد ما تضاعفت أسعار الأضاحي، ويلجأ البعض إلى الشراء المبكر من أسواق الماشية قبل العيد...

9d5cb52bac.jpgنجران: محمد آل مريح
9aba548478.jpg04 ذو الحجة 1442 هـ
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العطور الغربية الأولى في العيد

يتسابق الناس هذه الأيام على شراء مستلزمات العيد، ويعد من أهمها وأبرزها العطورات نظرًا لما تحمله الأعياد من تجمع للعائلات والتقاء...

icon-byline.pngالرياض: فيصل درويش
icon-clock.png04 ذو الحجة 1442 هـ

ياسمين الحرازات يئن من نقص الخدمات

استبشر أهالي الحرازات باعتماد أمانة جدة لحيهم كحي سكني يُفترض أن ينعم ساكنوه بكافة الخدمات، ولكن الحي ما زال يئن من نقص الخدمات...

icon-byline.pngجدة مطر المضلي
icon-clock.png04 ذو الحجة 1442 هـ
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تهيئة مسجد ميقات ذي الحليفة

هيأت وزارة الشؤون الإسلامية مسجد ذي الحليفة ميقات أهل المدينة المنورة للحجاج، ضمن خطتها السنوية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : سعد الحربي
icon-clock.png04 ذو الحجة 1442 هـ

استئناف مهرجان نجران

بعد أن تم إيقاف مهرجان نجران، لمدة أسبوع، صدر تصريح الهيئة العامة للترفيه للشركة المنظمة للمهرجان باستئنافه وسيتم استقبال زواره،...

icon-byline.pngنجران: سالم آل كليب
icon-clock.png04 ذو الحجة 1442 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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