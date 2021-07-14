اعتبارا من الجمعة المقبلة.. إيقاف تصريح تأدية الصلاة بالمسجد الحرام

صرح قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي لـ«دوت الخليج» بأنه تم فعليا تفريغ المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة إلا للمصرح لهم، وفي الوقت الحالي هناك تصريح لتأدية الصلاة، واعتبارا من الجمعة المقبلة سيتم التوقف، وذلك استعدادا لمرحلة استقبال الحجاج وتجهيز المسجد الحرام لموسم حج هذا العام.

وأفاد بأن أبرز مراحل خطة القوات الخاصة للحج والعمرة تمثلت في مرحلة إعداد الخطة، حيث تمت مراعاة جميع الضوابط الصحية والأمنية والتنظيمية التي هي أصلا المرتكز لإعداد هذه الخطة، وأضاف: «نحن اليوم نطبق هذه الضوابط على أرض الواقع والمحاور الرئيسية لإعداد هذه الخطة، ومن المتوقع أن تنعكس كل ما خطط له على أرض الواقع إلى جودة الخطط والناجحة لخدمة حجاج بيت الله الحرام»، مشيدا بالتفاعل الجيد مع كافة الشركاء لينعم حجاج بيت الله الحرام بتأدية نسكهم بيسر وسهولة وحج أمن ويعودون الى المدن التي قدموا منها.

وعن أبرز المستجدات، أشار إلى أن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تشارك ضمن منظومة قوات أمن الحج وهي معنية بالمسجد الحرام وساحاته ومعنية أيضا بالطوق الأمني للمشاعر المقدسة وندرك أن المهام والمسؤوليات كبيرة علينا والمتطلبات التشغيلية عالية، ولكن بهمة الزملاء وكافة الشركاء سيتم تقديم أفضل الخدمات في المسجد الحرام وساحاته.

وحول إمكانية الوصول إلى صفر مخالفات في حج هذا العام، قال «إن الوصول إلى هذه المرحلة له علاقة بالوعي وإيصال الرسائل التوعوية للمخالفين، مشيرا إلى أن النظام تم وضعه لتمكين الحاج النظامي من تأدية الشعيرة بيسر وسهولة، ونحن جاهزون لتطبيق النظام والتعامل مع كل مخالف متى ما دعت الحاجة لذلك من ضبطه وتطبيق النظام بحقه، ونتمنى أن لا يكون هنالك مخالف وفي نفس الوقت لن نتردد بتطبيق النظام متى ما تطلب الأمر ذلك».