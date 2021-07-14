عسير : اعتماد حركة نقل قادة وقائدات المدارس

اعتمدت إدارة التعليم بمنطقة عسير، حركة نقل قادة وقائدات المدارس للعام الدراسي 1443هـ، لضمان سير العملية التعليمية وسد الاحتياج وتحقيق رغبات المتقدمين والمتقدمات للنقل وفق الشواغر المتاحة. ودعت الإدارة جميع المشمولين والمشمولات بالحركة إلى سرعة إنهاء إجراءات إخلاء الطرف من خلال الرابط الإلكتروني : https://forms.asedu.gov.sa/form/evacuation-school-leaderove ، على أن يتم متابعة ذلك من قبل مكاتب التعليم للبنين والبنات، كما يمكن للجميع طباعة خطابات الحركة من خلال الدخول على الرابط: https://qiada.asedu.gov.sa/move .



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