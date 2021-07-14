‏الارياني يدين أعمال القمع بحق المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي

محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، استمرار أعمال القمع والتنكيل الذي تشنه مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.



وأوضح ان مداهمة مليشيا الحوثي لحفل زفاف احد ابناء مدينة عمران واعتقال العريس وفنانين تواجدوا لإحياء العرس، وتكسير الآلات الموسيقية بحجة صدور تعميم بمنع الغناء في الاعراس والمناسبات العامة، استمرار لممارساتها الارهابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واشار الارياني الى ان الممارسات الارهابية لمليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها تكشف مشروعها الظلامي بعيدا عن ادعاءاتها امام العالم، وأنها لا تختلف عن "داعش، القاعدة"، وحجم التضييق الذي تفرضه على ملايين اليمنيين من مصادرة لحقوقهم وحرياتهم، ومحاولة فرض أحكامها المتطرفة عليهم.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بادانة هذه الممارسات الاجرامية التي تكشف الوجه الحقيقي لمليشيا الحوثي الارهابية، والأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطنين في مناطق سيطرتها، والمستقبل القاتم الذي ينتظر اليمنيين فيما لو تمكنت من فرض انقلابها بالقوة.