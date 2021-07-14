ضبط 7 مخالفين ينقلون الرمال ويجرفون التربة بجدة والطائف

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبِطَ (9) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والهندية والأثيوبية وجرى تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

محمد يوسف

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