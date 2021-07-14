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ضبط 7 مخالفين ينقلون الرمال ويجرفون التربة بجدة والطائف

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظتي جدة والطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبِطَ (9) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والهندية والأثيوبية وجرى تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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