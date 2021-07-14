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الجوازات تحدد مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى للحالات الطارئة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

الجوازات تحدد مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى للحالات الطارئة

يستمر تسليم جوازات السفر من منصة أبشر

متابعات الخليج 365 - واس

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بالمملكة ستستمر في تقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ، فتُستقبل وتُنهى إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، سواءً كانت للمواطنين أو المقيمين، التي لا يمكن تأجيلها، وإنجازها في جميع إدارات الجوازات في مناطق ومحافظات المملكة.

تسليم جوازات السفر

وبينت الجوازات بأنه يستمر تسليم جوازات السفر الصادرة والمجددة من منصة “أبشر” عن طريق العنوان الوطني “سُبُل” أو من خلال مراجعة إدارات جوازات المناطق والمحافظات في أوقات العمل الرسمي أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت أهمية الاستفادة من خدمة “تواصل” التي تمكّن المستفيدين من معالجة الملاحظات أثناء طلب خدمات الجوازات الإلكترونية عبر منصة أبشر.
الجوازات تحدد مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى للحالات الطارئة - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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