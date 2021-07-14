شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 34 منشأة مخالفة للاشتراطات في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية أمس 34 منشأة مخالفة للاشتراطات البلدية وأنظمتها.

وأوضحت البلدية الفرعية أن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت 431 جولة ميدانية نتج عنها إغلاق 18 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية وأنظمتها، إضافة إلى ضبط 7 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها.

من جانبها كثفت بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية والميدانية على المنشآت التجارية في منطقة رهجان، وأسفرت الجولات عن إغلاق 16 منشأة تجارية مخالفة لعدم وجود رخص نظامية مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأكدت وكالة البلديات بالأمانة حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابية من خلال البلديات الفرعية ومتابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، داعية الجميع للتعاون معها في الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940.