شكرا لقرائتكم خبر 1226 إصابة جديدة بكورونا.. والصحة: خلط اللقاحات آمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، إضافة إلى 14 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 1128 حالة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 486,011 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة بالمملكة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم.

وقال العبدالعالي في تغريدة على تويتر «يتم تداول تفسيرات غير صحيحة في وسائل الإعلام عما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات، ‏ونؤكد مأمونية الخلط المعتمدة لدينا بالمملكة، وذلك بناء على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم».

الحالات الجديدة بحسب المناطق







الرياض 334



مكة المكرمة 260



الشرقية 158



عسير 140



القصيم 93



المدينة المنورة 56



نجران 47



جازان 41



حائل 38



الباحة 23



الحدود الشمالية 18



تبوك 14



الجوف 4



أرقام حالات كورونا: