1226 إصابة جديدة بكورونا.. والصحة: خلط اللقاحات آمن

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وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة بالمملكة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم.
وقال العبدالعالي في تغريدة على تويتر «يتم تداول تفسيرات غير صحيحة في وسائل الإعلام عما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات، ونؤكد مأمونية الخلط المعتمدة لدينا بالمملكة، وذلك بناء على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم».
الحالات الجديدة بحسب المناطق
- الرياض 334
- مكة المكرمة 260
- الشرقية 158
- عسير 140
- القصيم 93
- المدينة المنورة 56
- نجران 47
- جازان 41
- حائل 38
- الباحة 23
- الحدود الشمالية 18
- تبوك 14
- الجوف 4
أرقام حالات كورونا:
- 504.960 مجمل الإصابات
- 486.011 حالات التعافي
- 1.430 الحالات الحرجة
- 10.929 الحالات النشطة
- 8.020 مجمل الوفيات
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