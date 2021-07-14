افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 7 مساجد بعد إخلائها موقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 158 يوما 1842 مسجدا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين. وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي مسجدان في كل من منطقتي الشرقية والقصيم ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض وعسير ونجران.



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