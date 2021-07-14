ضبط سارقي مجوهرات تحت تهديد السلاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مقيم و3 مخالفين لنظام أمن الحدود، ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقوا مجوهرات ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مقيم و3 مخالفين لنظام أمن الحدود، من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على المنازل، وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، حيث قدرت قيمة المسروقات بمبلغ 300,000 ريال، وجرى استرداد بعضها، وإيقاف المتورطين في الجريمة واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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