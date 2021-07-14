، مدير الموارد البشرية بالرياض يفتتح ندوة "دور القطاع الخاص في دعم الجمعيات الخيرية" ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
افتتح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم الأربعاء، ندوة "دور المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في دعم الجمعيات الخيرية بين الواقع والمأمول"، التي تُقام عبر البث المباشر، بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، بحضور مجموعة من الإعلاميين والمهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي، وبعض قيادات الفرع.
وتناولت الندوة التي استمرت ساعتين محاور عدة، أبرزها "دور القطاع الخاص في تنمية موارد الجمعيات، والعوائق التي تسهم في التقليل من التفاعل بين هذين القطاعين، وإمكانية إيجاد آلية واضحة للعمل بين القطاع الخاص والقطاع الثالث، ودعم القطاع الخاص من أجل تفعيل مسؤوليته الاجتماعية".
وذكر الدكتور الحربي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن الهدف الأساسي من تنظيم الندوة يتلخص في استعراض أوجه التعاون بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، ومجالاته، وطرح بعض الآراء عن كيفية تطوير هذا التعاون، ومناقشة أبرز التحديات، إضافة إلى تسليط الضوء على بعض التجارب الناجحة في البرامج المجتمعية التي لقيت أصداء إيجابية بين القطاعين.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 09:36 PM
عبر البث المباشر.. بحضور إعلاميين ومهتمين بالشأن الاجتماعي وبعض قيادات الفرعمدير الموارد البشرية بالرياض يفتتح ندوة "دور القطاع الخاص في دعم الجمعيات الخيرية"
افتتح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم الأربعاء، ندوة "دور المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في دعم الجمعيات الخيرية بين الواقع والمأمول"، التي تُقام عبر البث المباشر، بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، بحضور مجموعة من الإعلاميين والمهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي، وبعض قيادات الفرع.
وتناولت الندوة التي استمرت ساعتين محاور عدة، أبرزها "دور القطاع الخاص في تنمية موارد الجمعيات، والعوائق التي تسهم في التقليل من التفاعل بين هذين القطاعين، وإمكانية إيجاد آلية واضحة للعمل بين القطاع الخاص والقطاع الثالث، ودعم القطاع الخاص من أجل تفعيل مسؤوليته الاجتماعية".
وذكر الدكتور الحربي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن الهدف الأساسي من تنظيم الندوة يتلخص في استعراض أوجه التعاون بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، ومجالاته، وطرح بعض الآراء عن كيفية تطوير هذا التعاون، ومناقشة أبرز التحديات، إضافة إلى تسليط الضوء على بعض التجارب الناجحة في البرامج المجتمعية التي لقيت أصداء إيجابية بين القطاعين.
، مدير الموارد البشرية بالرياض يفتتح ندوة "دور القطاع الخاص في دعم الجمعيات الخيرية" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الموارد البشرية بالرياض يفتتح ندوة "دور القطاع الخاص في دعم الجمعيات الخيرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.