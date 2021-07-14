محمد بن مسعود - الدمام - في صفقة انتقال حر.. حتى 2026 أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ،الأربعاء، تعاقده مع حارس منتخب إيطاليا ونادي ميلان جيانلويجي دوناروما لمدة خمس سنوات ليرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2026. وساعد دوناروما، الفائز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2020 بقيادة إيطاليا للتتويج باللقب على حساب إنجلترا.

وانضم دوناروما إلى صفوف سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ميلان. ويعد الحارس الإيطالي، رابع صفقات باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد كل من جورجينو فينالدوم، أشرف حكيمي، وسيرجيو راموس.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 09:39 PM في صفقة انتقال حر.. حتى 2026 رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع حارس بطل يورو2020 رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع حارس بطل يورو2020 أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ،الأربعاء، تعاقده مع حارس منتخب إيطاليا ونادي ميلان جيانلويجي دوناروما لمدة خمس سنوات ليرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2026. وساعد دوناروما، الفائز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2020 بقيادة إيطاليا للتتويج باللقب على حساب إنجلترا.

وانضم دوناروما إلى صفوف سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ميلان. ويعد الحارس الإيطالي، رابع صفقات باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد كل من جورجينو فينالدوم، أشرف حكيمي، وسيرجيو راموس. الكلمات المفتاحية

، رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع حارس بطل يورو2020 ،

المصدر : الخليج 365

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