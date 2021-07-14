، العراق.. العثور على صواريخ معدة للإطلاق قرب محطة كهرباء بالبصرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - شرطة الطاقة أزالتها من الموقع

عثرت مديرية شرطة الطاقة العراقية، اليوم (الأربعاء)، على صواريخ معدة للإطلاق بالقرب من محطة كهربائية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وأفادت المديرية في بيان بأن قسم شرطة كهرباء الجنوب عثر على صواريخ معدة للإطلاق، عدد 2 عيار 123، مع فتيل مربوط على بطارية في منطقة حي المهندسين محافظة البصرة، بالقرب من محطة كهرباء الحي ودائرة الصيانة، مع وجود 4 محطات 133 "كه في" متنقلة.

وبينت أن حملة من قسم مكافحة متفجرات البصرة حضرت إلى المكان، وفككت المقذوفات وأزالت الصواعق وفصلت الأسلاك الكهربائية وأبطلتها.