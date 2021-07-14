محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلس إدارة نادي أبها لمدة 4 سنوات برئاسة الدكتور أحمد بن إبراهيم الحديثي، وفهد أحمد آل مفرح نائباً للرئيس وعضوية كل من : أحمد المتحمي وخالد الشهري ورانية عسيري وسفيان آل عايض وعلي أبوسرهد وطارق أبو ملحة. 14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 09:15 PM لمدة 4 سنوات.. " الحديثي" رئيساً لنادي أبها لمدة 4 سنوات.. " الحديثي" رئيساً لنادي أبها اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلس إدارة نادي أبها لمدة 4 سنوات برئاسة الدكتور أحمد بن إبراهيم الحديثي، وفهد أحمد آل مفرح نائباً للرئيس وعضوية كل من : أحمد المتحمي وخالد الشهري ورانية عسيري وسفيان آل عايض وعلي أبوسرهد وطارق أبو ملحة. الكلمات المفتاحية ، لمدة 4 سنوات.. " الحديثي" رئيساً لنادي أبها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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