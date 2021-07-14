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السعودية | “العلوم والتقنية” و”التحلية” توقعان اتفاقية تشغيل منظومة إنتاج الخفجي بالطاقة الشمسية

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 7:57 مساءً, 14 يوليو 2021 م

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أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اتفاقية، تتولى بموجبها تشغيل الحقل الشمسي لمنظومة إنتاج الخفجي بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، والتي تُعد واحدةً من أهدافها الإستراتيجية لإحلال مصادر الطاقة البديلة، بهدف تعزيز واستدامة أمن الإمداد، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ووقع الاتفاقية كلٌ من معالي رئيس المدينة المكلف الدكتور منير بن محمود الدسوقي، ومعالي محافظ المؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين رفيعي المستوى.
وتُعد منظومة إنتاج الخفجي إحدى أكبر منظومات إنتاج الطاقة الشمسية، حيث تتميز ببنيتها التحتية بقابلية للتوسع وزيادة السعة الإنتاجية إلى 90 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، كما حققت خفض في تكلفة الإنتاج واستهلاك الطاقة للمتر المكعب من المياه المحلاة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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