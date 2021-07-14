شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يدشن «خدمات المستفيدين» خلال الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى مركز خدمات المستفيدين بموسم الحج لعام 1442 هـ الذي يعمل على مدار 24 ساعة ويقدم من خلاله الدعم التقني للبرامج والأنظمة والمعدات التقنية التي تعمل وتستخدم بالخدمات الإسعافية المقدمة لطالبيها، من العاملين في الميدان والكوادر الإدارية.

وخلال التدشين استمع العويسى لشرح مفصل عن المركز وأعماله بداية من استقبال الطلبات والاستفسارات عبر القنوات المتاحة سواء عبر موقع الهيئة أو أجهزة التابلت أو عبر الأجهزة اللاسلكية والاتصال وخدمة (الواتساب)، وتعالج من خلاله الطلبات وتقديم الدعم الفني حسب الحالة والموقع من قبل المركز.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالعزيز بن محمد المرشد أن المركز يقدم خدماته لجميع أعمال وتطبيقات وأنظمة الهيئة وما يلحقها من عتاد تقني والاتصالات السلكية واللاسلكية في البر والجو، ويعمل على معالجة جميع الطلبات خلال وقت قصير يقدر ما بين (4-15) دقيقة ويجري حلّ جميع المشكلات والأعطال التقنية، وذلك لرفع كفاءة الخدمة الإسعافية المرتبطة بالتقنية، وقد استطاع المركز منذ بدء عمله حتى اليوم معالجة أكثر من 400 طلب خلال وقت سريع سواء في الاستجابة أو إنهاء المشكلة المتعلقة بالخدمة.