شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات" تعمل خلال إجازة العيد للحالات الطارئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت المديرية العامة للجوازات أن جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بالمملكة ستستمر في تقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ، فتُستقبل وتُنهى إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، سواءً كانت للمواطنين أو المقيمين، التي لا يمكن تأجيلها، وإنجازها في جميع إدارات الجوازات في مناطق ومحافظات المملكة.

وبينت الجوازات بأنه يستمر تسليم جوازات السفر السعودية الصادرة والمجددة من منصة "أبشر" عن طريق العنوان الوطني "سُبُل" أو من خلال مراجعة إدارات جوازات المناطق والمحافظات في أوقات العمل الرسمي أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت أهمية الاستفادة من خدمة "تواصل" التي تمكّن المستفيدين من معالجة الملاحظات أثناء طلب خدمات الجوازات الإلكترونية عبر منصة أبشر.