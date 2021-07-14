الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

قصة الكذبة الطبية التي منها بدأ الجدل حول اللقاحات وتأثيرها على الأطفال

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل قصة الكذبة الطبية التي منها بدأ الجدل حول اللقاحات وتأثيرها على الأطفال، وبينت متى بدأت.

بداية قصة تأثير اللقاح على الأطفال:

وقالت وزارة الصحة: إن الكذبة الطبية التي قتلت آلاف الأطفال بدأت منذ 80 عامًا، حيث نشر أندرو جيرمي بحثًا في لندن حول علاقة التطعيمات بمرض التوحد، ونتج عن هذا البحث وفاة آلاف الأطفال.

التأكيد على أهمية اللقاح:

وشددت وزارة الصحة على أهمية التطعيمات، حيث أنهت وجود الأوبئة، وقالت: “لا تتردد في أخذ اللقاح لحماية نفسك وعائلتك ومجتمعك من انتشار الوباء”.



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