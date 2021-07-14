أمير الشمالية يوجه الإدارات المعنية بالعمل طيلة أيام إجازة العيد والتيسير على الجميع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

وجَّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير الحدود الشمالية، الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات التابعة، باستمرار العمل طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات وإنهائها وفق الأولوية.

توفير كافة الخدمات وتهيئة المنتزهات:

كما وجه أمير الشمالية كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة في توفير كافة الخدمات وتهيئة المنتزهات العامة وتنظيم حركة السير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة.

كما تضمن التوجيه الانتهاء من إعداد الجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك بما يضمن التزام المصلين بالإجراءات الوقائية.

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