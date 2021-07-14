هيئة الاتصالات: 45% نسبة ارتفاع المتوسط الشهري للطلبات عبر تطبيقات التوصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365 - واس

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن ارتفاع المتوسط الشهري لقيمة الطلبات عبر تطبيقات التوصيل لتصل إلى مليار ريال في الربع الأول من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 45% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، نتيجة لتوفيرها بيئة تنظيمية آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف وتوفر مناخاً استثمارياً جاذباً يتسم بالحيوية والاستدامة منذ توليها تنظيم قطاع البريد في النصف الثاني من عام 2019.

تمكين وتأهيل تطبيقات التوصيل

وأشارت الهيئة إلى أن تمكين وتأهيل تطبيقات التوصيل عبر البيئة التنظيمية التجريبية (SandBox) التي أطلقتها مؤخرًا أسهم في زيادة المتوسط الشهري لعدد الطلبات بنسبة 33%، فبلغت الطلبات قرابة 9.2 ملايين طلب، كما ارتفع المتوسط الشهري لعدد عمليات الدفع الإلكتروني عبر تطبيقات التوصيل إلى 8.1 ملايين عملية وبنسبة نمو بلغت 128%.

وعملت الهيئة ضمن خططها على تحفيز الاستثمار ودعم ريادة الأعمال والابتكار في قطاع تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية من خلال جذب الاستثمارات الخارجية ودعم عملية نموه ليسهم في زيادة أثره على الاقتصاد الرقمي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ورش العمل مع شركة السوق المالية

واتجهت الهيئة مؤخرا لعقد عدد من ورش العمل مع شركة السوق المالية “تداول” وغيرها من الجهات بهدف تحفيز شركات تطبيقات التوصيل في المملكة على الإدراج في الأسواق المالية والتعريف بمتطلبات الإدراج وبيان المزايا المترتبة على ذلك، كما تدعم الهيئة بالشراكة مع شركة السوق المالية “تداول” كافة الجهود الرامية إلى تيسير إجراءات إدراج (4) شركات تطبيقات التوصيل في السوق السعودية.



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