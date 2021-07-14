- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ضبط 13 طن لحوم ودجاج منتهية الصلاحية بمستودع مخالف بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14
ضبط 13 طن لحوم ودجاج منتهية الصلاحية بمستودع مخالف بمكة
مصادرة 4 طن روبيان مخالف للبيانات التجارية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
داهمت الفرق التابعة لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، مستودعًا مخالفًا يقوم بالغش في المواد الغذائية.
ضبط العمالة المخالفة:
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبر حسابه في “تويتر”، أنه تم ضبط العمالة المخالفة في المستودع؛ لاتخاذ ما يلزم بحقهم وفقًا للنظام.
مصادرة أغذية فاسدة:
وأضاف أنه تم مصادرة “13 طنًّا من اللحوم والدجاج والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، و3 آلاف قطعة دجاج في ظروف تخزين سيئة، و4 طن روبيان مخالف للبيانات التجارية”.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار