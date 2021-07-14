شكرا لقرائتكم خبر للمرة الأولى 48 مواطنة مضيفات طيران بالخطوط السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخلت 20 فتاة سعودية للمرة الأولى مجال الخدمة الجوية على متن طائرات الخطوط الجوية السعودية منذ عام 2019، وذلك تماشيا مع مبادرة توطين المهن والتي تستهدف زيادة معدلات التوظيف في مختلف القطاعات، بعد اجتيازهن دورات متخصصة في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران.

وأوضح مدير شؤون التواصل المؤسسي بالخطوط السعودية المهندس عبدالله الشهراني لـ»مكة» أن العدد الإجمالي للمضيفات السعوديات حاليا 48 في الخدمة منهن 28 فتاة تحت التدريب.

وأضاف بأن الفتيات اجتزن دورات تدريبية متعددة تشمل جوانب الخدمة الجوية، وأنظمة السلامة، وتوفير الخدمة اللازمة في الرحلات للضيوف، وتعزز صورة (السعودية) في تقديم خدمة جيدة وفق السياسات والإجراءات المعمول بها عالميا.

من جانبها بينت الملاح الجوي (المضيفة) عبير جمالي أن شغف السفر منذ الصغر ومشاهدة المضيفات على الطائرات كان دافعا لها للالتحاق بهذه المهنة والتي شجعتها عليها عائلتها، لافتة إلى اجتيازها العديد من الدورات المتخصصة في مجال الخدمة والأمن والسلامة.

وكانت أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، دشنت أمس الأول الجهاز التشبيهي المحاكي لطائرة إيرباص A320neo، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم العمر.

شروط التحاق الفتيات كمضيفات بالخطوط السعودية

