للمرة الأولى 48 مواطنة مضيفات طيران بالخطوط السعودية

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وأوضح مدير شؤون التواصل المؤسسي بالخطوط السعودية المهندس عبدالله الشهراني لـ»مكة» أن العدد الإجمالي للمضيفات السعوديات حاليا 48 في الخدمة منهن 28 فتاة تحت التدريب.
وأضاف بأن الفتيات اجتزن دورات تدريبية متعددة تشمل جوانب الخدمة الجوية، وأنظمة السلامة، وتوفير الخدمة اللازمة في الرحلات للضيوف، وتعزز صورة (السعودية) في تقديم خدمة جيدة وفق السياسات والإجراءات المعمول بها عالميا.
من جانبها بينت الملاح الجوي (المضيفة) عبير جمالي أن شغف السفر منذ الصغر ومشاهدة المضيفات على الطائرات كان دافعا لها للالتحاق بهذه المهنة والتي شجعتها عليها عائلتها، لافتة إلى اجتيازها العديد من الدورات المتخصصة في مجال الخدمة والأمن والسلامة.
وكانت أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، دشنت أمس الأول الجهاز التشبيهي المحاكي لطائرة إيرباص A320neo، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم العمر.
شروط التحاق الفتيات كمضيفات بالخطوط السعودية
- ألا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد على 30.
- الشهادة الثانوية كحد أدنى.
- الحصول على المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.
- اجتياز الكشف الطبي.
- اشتراطات أخرى مرتبطة بطبيعة الوظيفة.
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