إنفاذا لتوجيهات الملك.. نقل المساعدات الطبية إلى تونس لمكافحة كورونا

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الجسر الجوي السعودي لدى مغادرته إلى تونس (واس) السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للجمهورية التونسية الشقيقة؛ للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك استجابة لطلب رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الذي أبداه خلال مكالمته مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وانطلقت صباح أمس طائرتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى تونس وعلى متنهما أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية. وتأتي هذه المساعدات تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين. الجسر الجوي السعودي لدى مغادرته إلى تونس (واس) الجسر الجوي السعودي لدى مغادرته إلى تونس (واس)

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