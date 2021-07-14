مجلس الوزراء يوافق على تحويل نقابة السيارات إلى شركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي أمس الأول على تحويل نقابة السيارات إلى شركة، ومنح اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة التعاقد مع شركة أو شركات لتنفيذ مشروع (جعرانة) للخزن الاستراتيجي بمنطقة مكة المكرمة.

العناية بالحجاج

وفي مستهل الجلسة اطمأن خادم الحرمين الشريفين، على اكتمال استعدادات وترتيبات الأجهزة المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام، لتقديم أعلى مستوى من الرعاية والعناية بهم خلال موسم حج هذا العام (1442هـ) ليؤدوا مناسكهم في بيئة صحية آمنة، توفر لهم كل سبل الراحة وتكفل أمنهم وتحقق سلامتهم وحمايتهم من جائحة فيروس كورونا وآثارها، سائلا المولى - عز وجل - أن يكلل هذه الجهود المباركة بالنجاح والتوفيق.

التعاون السعودي العماني

الأمير محمد بن سلمان خلال الجلسة (واس)

أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مضمون مباحثاته الرسمية مع أخيه سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، الذي قام بزيارة دولة لبلده الثاني المملكة العربية السعودية، وما اشتملت عليه من تناول آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره، والإشادة بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق للإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين، وفي كل ما من شأنه أن يحقق المنافع والمصالح المشتركة ويعود على شعبي المملكة وسلطنة عمان بالخير والنماء، ومن ذلك التوقيع على مذكرة بشأن تأسيس مجلس تنسيق سعودي عُماني، والتوجيه بالعمل على إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، والعزم على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال تحفيز القطاعين العام والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تسهم في إنجاز مستهدفات (رؤية المملكة 2030) و(رؤية عمان 2040)، والتأكيد على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ لما فيها من منفعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

تعافي الاقتصاد

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد أن المجلس تطرق إثر ذلك إلى ما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة من التأكيد على استمرار تعافي الاقتصاد بالمملكة والإشادة بما حققته من نجاح متميز في جوانب عدة، خلال عام هو الأصعب على العالم أجمع، نظرا لتداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي وتباطؤ النمو، مما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجريت في إطار (رؤية المملكة 2030) وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

دور ثقافي

وعد مجلس الوزراء، فوز المملكة برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، امتدادا لدورها المحوري والمؤثر، وحرصها على تحقيق أهداف المنظمة وتطوير مجالات أعمالها.

دعم مصر والسودان

واستعرض المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددا دعم المملكة ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، ودعوة المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

موضوعات وتقارير سنوية

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقا)، والحج والعمرة، والإعلام، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وصندوق التعليم العالي الجامعي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وصندوق التنمية العقارية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

موافقات







أولا: تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومتي المملكة وإيطاليا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



ثانيا: تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة وكينيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



ثالثا: اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وتشاد.



رابعا: تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارتي الثقافة في المملكة وإيطاليا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



خامسا: مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة وهيئة زامبيا الوطنية للبث في زامبيا، وتفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأنه، والتوقيع عليه وذلك في إطار اللجنة السعودية - الزامبية المشتركة.



سادسا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووكالة سلامة الغذاء في أذربيجان في مجال الحجر النباتي ووقاية النبات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



سابعا: تفويض وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجال اختصاصاتهما، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



ثامنا: تحويل نقابة السيارات إلى شركة.



تاسعا: يجوز للجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة التعاقد مع شركة (أو شركات) لتنفيذ مشروع (جعرانة) للخزن الاستراتيجي بمنطقة مكة المكرمة.



عاشرا: تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - الصادر في دورته (الحادية والأربعين) التي عقدت في محافظة العلا - القاضي باعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



الحادي عشر: تعيين سبتي السبتي وعصام المهيدب عضوين في مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ممثلين من القطاع الخاص.



ترقيات





محمد بن ناصر المناع - مستشار قانوني بالمحكمة العليا - المرتبة 15



فيصل بن عبده بن حسن - مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمحكمة العليا - المرتبة 14



صالح بن ناصر المبرد - مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان - المرتبة 14



المهندس فيصل بن حسين الصقار - مهندس مستشار مدني بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان - المرتبة 14



غانم بن منير النمر - مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالديوان العام للمحاسبة - المرتبة 14

