شكرا لقرائتكم خبر سوار «نسك» الذكي يرصد بيانات 5000 حاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بحضور رئيس الهيئة الدكتور عبدالله الغامدي، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس بسام بن غشيان.
ورحب الدكتور الغامدي بهذا التعاون، إذ يعده خطوة مهمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام تأتي على قائمة أولويات قيادتنا، مؤكدا أن سدايا تسخر جميع إمكاناتها التقنية وكفاءاتها الوطنية لتوفير أفضل الحلول المبتكرة المبنية على البيانات وتقنيات إنترنت الأشياء لخدمة حجاج بيت الله الحرام والقائمين على خدمتهم من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن أن توقيع المذكرة بين البرنامج، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وstc، ترجمة لدور البرنامج في قيادة التجربة التحولية في منظومة خدمة ضيوف الرحمن للارتقاء بالخدمات المقدمة للحاج والمعتمر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويقدم سوار الحاج الذكي «نسك»، الذي يطرح للمرة الأولى على مستوى السعودية في نسخته التجريبية، حيث سيتم توزيع 5 آلاف سوار على الحجاج، خدمات رئيسة من بينها توفير كامل المعلومات حول الحاج، والحالة الصحية.
خدمات سوار الحاج الذكي «نسك»
- توفير كامل المعلومات حول الحاج
- الحالة الصحية (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعاف)
- متابعة ورصد بيانات الحالة الصحية المتعلقة بقياس نسبة أكسجين الدم ونبضات القلب
- خدمات طلب المساعدة الأمنية أو الطبية الطارئة
- يسهم في سرعة الوصول إلى موقع الحاج ومساعدته
- إرسال رسائل توعوية للحجاج تصلهم عبر السوار
كانت هذه تفاصيل خبر سوار «نسك» الذكي يرصد بيانات 5000 حاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.