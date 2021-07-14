شكرا لقرائتكم خبر سوار «نسك» الذكي يرصد بيانات 5000 حاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، بالشراكة مع مجموعة «stc» مشروع سوار الحاج الذكي «نسك» بصفته خدمة تقنية متقدمة تستهلها المملكة بتقديمها في موسم حج هذا العام 1442هـ، حيث إن هذه الخدمة تعتمد مفهوم البيانات وإنترنت الأشياء وتشمل تنفيذ مراحل متكاملة؛ لتطوير نماذج الأعمال والأنظمة التشغيلية والفنية والتقنية للمشروع في تجربة نوعية لخدمة رحلة الحاج الدينية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بحضور رئيس الهيئة الدكتور عبدالله الغامدي، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس بسام بن غشيان.

ورحب الدكتور الغامدي بهذا التعاون، إذ يعده خطوة مهمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام تأتي على قائمة أولويات قيادتنا، مؤكدا أن سدايا تسخر جميع إمكاناتها التقنية وكفاءاتها الوطنية لتوفير أفضل الحلول المبتكرة المبنية على البيانات وتقنيات إنترنت الأشياء لخدمة حجاج بيت الله الحرام والقائمين على خدمتهم من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن أن توقيع المذكرة بين البرنامج، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وstc، ترجمة لدور البرنامج في قيادة التجربة التحولية في منظومة خدمة ضيوف الرحمن للارتقاء بالخدمات المقدمة للحاج والمعتمر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويقدم سوار الحاج الذكي «نسك»، الذي يطرح للمرة الأولى على مستوى السعودية في نسخته التجريبية، حيث سيتم توزيع 5 آلاف سوار على الحجاج، خدمات رئيسة من بينها توفير كامل المعلومات حول الحاج، والحالة الصحية.

خدمات سوار الحاج الذكي «نسك»

