شكرا لقرائتكم خبر 6 مصانع لوجبات الحجاج مسبقة التحضير معتمدة من هيئة الغذاء والدواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

مراحل تحضير وجبات الحجاج المعقمة (أنس الحارثي)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضافت وزارة الحج والعمرة على قائمة المصانع المرخصة مصنعين جديدين لتصنيع الوجبات مسبقة التحضير، والتي جرى اعتمادها وترخيصها أخيرا من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، ليصل عدد المصانع المرخصة من قبل الهيئة إلى 6 مصانع معتمدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه الوزارة لحج هذا العام الاستثنائي تقديم وجبات الإعاشة مسبقة التحضير، بحيث تقدم كوجبات فردية، على أن يكون التعاقد على خدمات الإعاشة من بداية برنامج الحج الذي يبدأ 7 ذو الحجة وينتهي 13 ذو الحجة وفق الجدول الزمني الخاص بالحاج، وحددت الوزارة 5 اشتراطات للوجبات مسبقة التجهيز.

مراحل تحضير وجبات الحجاج المعقمة (أنس الحارثي)

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ»مكة» أنه جرى تأهيل 96 متعهد إعاشة، حيث خصصت فرق ميدانية لزيارة مطابخ متعهدي الإعاشة باستمرار للتأكد من الاشتراطات الصحية وأخذ عينات للمختبر. وأضاف أن هناك فرقا ميدانية توجد في مقرات الحجيج لمتابعة تخزين وتسخين وتقديم الوجبات لضيوف الرحمن والتأكد من التزام مقدمي الإعاشة للحجيج باتخاذ كل الاشتراطات الصحية والفنية والتدابير الوقائية، إضافة لسحب عينات لمختبر الأمانة للتأكد من سلامتها.

مراحل تحضير وجبات الحجاج المعقمة (أنس الحارثي)

5 اشتراطات للوجبات مسبقة التجهيز

