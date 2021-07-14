6 مصانع لوجبات الحجاج مسبقة التحضير معتمدة من هيئة الغذاء والدواء

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مراحل تحضير وجبات الحجاج المعقمة (أنس الحارثي)
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه الوزارة لحج هذا العام الاستثنائي تقديم وجبات الإعاشة مسبقة التحضير، بحيث تقدم كوجبات فردية، على أن يكون التعاقد على خدمات الإعاشة من بداية برنامج الحج الذي يبدأ 7 ذو الحجة وينتهي 13 ذو الحجة وفق الجدول الزمني الخاص بالحاج، وحددت الوزارة 5 اشتراطات للوجبات مسبقة التجهيز.
مراحل تحضير وجبات الحجاج المعقمة (أنس الحارثي)
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ»مكة» أنه جرى تأهيل 96 متعهد إعاشة، حيث خصصت فرق ميدانية لزيارة مطابخ متعهدي الإعاشة باستمرار للتأكد من الاشتراطات الصحية وأخذ عينات للمختبر. وأضاف أن هناك فرقا ميدانية توجد في مقرات الحجيج لمتابعة تخزين وتسخين وتقديم الوجبات لضيوف الرحمن والتأكد من التزام مقدمي الإعاشة للحجيج باتخاذ كل الاشتراطات الصحية والفنية والتدابير الوقائية، إضافة لسحب عينات لمختبر الأمانة للتأكد من سلامتها.
مراحل تحضير وجبات الحجاج المعقمة (أنس الحارثي)
5 اشتراطات للوجبات مسبقة التجهيز
- أن تكون آمنة ومنتجة وفقا لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء
- مسبقة التحضير آمنة وجرى تحضيرها وفقا لاشتراطات أمانة العاصمة المقدسة
- تراعي الاحتياج الغذائي حسب رحلة ضيوف الرحمن
- أن تكون ذات جودة ونوعية تتماشى مع تطلعات الحجاج
- موثوقة المصدر والتصنيع ويمكن تتبعها
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