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6 مصانع لوجبات الحجاج مسبقة التحضير معتمدة من هيئة الغذاء والدواء

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- بواسطة أيمن الوشواش - أضافت وزارة الحج والعمرة على قائمة المصانع المرخصة مصنعين جديدين لتصنيع الوجبات مسبقة التحضير، والتي جرى اعتمادها وترخيصها أخيرا من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، ليصل عدد المصانع المرخصة من قبل الهيئة إلى 6 مصانع معتمدة.
مراحل تحضير وجبات الحجاج المعقمة (أنس الحارثي)

مراحل تحضير وجبات الحجاج المعقمة (أنس الحارثي)

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه الوزارة لحج هذا العام الاستثنائي تقديم وجبات الإعاشة مسبقة التحضير، بحيث تقدم كوجبات فردية، على أن يكون التعاقد على خدمات الإعاشة من بداية برنامج الحج الذي يبدأ 7 ذو الحجة وينتهي 13 ذو الحجة وفق الجدول الزمني الخاص بالحاج، وحددت الوزارة 5 اشتراطات للوجبات مسبقة التجهيز.

مراحل تحضير وجبات الحجاج المعقمة (أنس الحارثي)

مراحل تحضير وجبات الحجاج المعقمة (أنس الحارثي)

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ»مكة» أنه جرى تأهيل 96 متعهد إعاشة، حيث خصصت فرق ميدانية لزيارة مطابخ متعهدي الإعاشة باستمرار للتأكد من الاشتراطات الصحية وأخذ عينات للمختبر. وأضاف أن هناك فرقا ميدانية توجد في مقرات الحجيج لمتابعة تخزين وتسخين وتقديم الوجبات لضيوف الرحمن والتأكد من التزام مقدمي الإعاشة للحجيج باتخاذ كل الاشتراطات الصحية والفنية والتدابير الوقائية، إضافة لسحب عينات لمختبر الأمانة للتأكد من سلامتها.

مراحل تحضير وجبات الحجاج المعقمة (أنس الحارثي)

مراحل تحضير وجبات الحجاج المعقمة (أنس الحارثي)

5 اشتراطات للوجبات مسبقة التجهيز


  2. أن تكون آمنة ومنتجة وفقا لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء
  3. مسبقة التحضير آمنة وجرى تحضيرها وفقا لاشتراطات أمانة العاصمة المقدسة
  4. تراعي الاحتياج الغذائي حسب رحلة ضيوف الرحمن
  5. أن تكون ذات جودة ونوعية تتماشى مع تطلعات الحجاج
  6. موثوقة المصدر والتصنيع ويمكن تتبعها

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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