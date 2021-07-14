السعودية | سفير السعودية: دعم المملكة هو الأضخم لتونس حتى الآن

شكرا لقرائتكم سفير السعودية: دعم المملكة هو الأضخم لتونس حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سفير السعودية في تونس عبد العزيز بن علي الصقر في تصريحات للعربية، اليوم الأربعاء، أن الدعم السعودي هو الأضخم الذي وصل لتونس حتى الآن لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار إلى أن المساعدات السعودية لتونس تتضمن أجهزة طبية متطورة، مشددا على أن الدعم السعودي سيحدث أثرا كبيرا في انكسار موجة الوباء.

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جسر جوي سعودي لإغاثة تونس

وكانت تونس استقبلت أولى طائرات الجسر الجوي السعودي الذي وجه الملك سلمان بتسييره لتمكين التونسيين من مواجهة أزمتهم الحالية مع كورونا.

إلى هذا، شهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض صباح اليوم، انطلاق طائرتين إلى تونس على متنهما أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية.

وتضمن توجيه الملك سلمان، تقديم مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا للحكومة التونسية.

وضع صعب للغاية

وتعاني تونس من وضع صحي صعب للغاية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي ظل منظومة صحية لا تقدر على مجابهة الوباء، خاصة بعد انتشار سلالات جديدة من الفيروس وتزايد أعداد المصابين إلى مستوى قياسي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد طالبت العالم بضرورة إغاثة تونس، مؤكدة صعوبة الوضع بها، وأن وفيات كورونا وصلت أرقاما قياسية هي الأكثر في المنطقة العربية وشمال إفريقيا.