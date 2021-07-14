، أمريكا تسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونها ،

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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أنها ستسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونها المستحقة لكوريا الجنوبية واليابان.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية، بأن الشركات اليابانية والكورية الجنوبية يمكن أن تتلقى مدفوعات من الحسابات المصرفية، التي تستهدفها السلطات الأميركية مقابل المنتجات التي جرى تصديرها، قبل أن تعيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تشديد نظام العقوبات عام 2019، وفقاً لـ"الشرق".
من جانبه، أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإجراء لا يسمح بتحويل الأموال إلى إيران، وفقاً لـ"رويترز".
ولكوريا الجنوبية وبدرجة أقل اليابان، مليارات الدولارات المجمدة في إيران؛ بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب.
أمريكا تسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-14
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أنها ستسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونها المستحقة لكوريا الجنوبية واليابان.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية، بأن الشركات اليابانية والكورية الجنوبية يمكن أن تتلقى مدفوعات من الحسابات المصرفية، التي تستهدفها السلطات الأميركية مقابل المنتجات التي جرى تصديرها، قبل أن تعيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تشديد نظام العقوبات عام 2019، وفقاً لـ"الشرق".
من جانبه، أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإجراء لا يسمح بتحويل الأموال إلى إيران، وفقاً لـ"رويترز".
ولكوريا الجنوبية وبدرجة أقل اليابان، مليارات الدولارات المجمدة في إيران؛ بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
08:04 PM
القرار لا يجيز تحويل المبالغ إليها
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أنها ستسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونها المستحقة لكوريا الجنوبية واليابان.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية، بأن الشركات اليابانية والكورية الجنوبية يمكن أن تتلقى مدفوعات من الحسابات المصرفية، التي تستهدفها السلطات الأميركية مقابل المنتجات التي جرى تصديرها، قبل أن تعيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تشديد نظام العقوبات عام 2019، وفقاً لـ"الشرق".
من جانبه، أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإجراء لا يسمح بتحويل الأموال إلى إيران، وفقاً لـ"رويترز".
ولكوريا الجنوبية وبدرجة أقل اليابان، مليارات الدولارات المجمدة في إيران؛ بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب.
، أمريكا تسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونها ،
المصدر : الخليج 365
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