محمد بن مسعود - الدمام - نفت حركة طالبان إعدام أفراد قوات كوماندوز غير مسلحين في 16 يونيو في بلدة دولت آباد، جاء النفي في أعقاب تقرير لشبكة CNN يتضمن أدلة بالفيديو وروايات شهود عيان، لمراسلة الـ"سي إن إن"، آنا كورين في تقرير لها عن تطورات القضية من العاصمة الأفغانية كابول. "طالبان" تنفي إعدام أفراد قوات كوماندوز تابعة للحكومة الأفغانية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-14 نفت حركة طالبان إعدام أفراد قوات كوماندوز غير مسلحين في 16 يونيو في بلدة دولت آباد، جاء النفي في أعقاب تقرير لشبكة CNN يتضمن أدلة بالفيديو وروايات شهود عيان، لمراسلة الـ"سي إن إن"، آنا كورين في تقرير لها عن تطورات القضية من العاصمة الأفغانية كابول. 14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 06:09 PM نفت حركة طالبان إعدام أفراد قوات كوماندوز غير مسلحين في 16 يونيو في بلدة دولت آباد، جاء النفي في أعقاب تقرير لشبكة CNN يتضمن أدلة بالفيديو وروايات شهود عيان، لمراسلة الـ"سي إن إن"، آنا كورين في تقرير لها عن تطورات القضية من العاصمة الأفغانية كابول. ، "طالبان" تنفي إعدام أفراد قوات كوماندوز تابعة للحكومة الأفغانية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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