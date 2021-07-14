شكرا لمتابعة خبر عن استحداث 12 فصلا للطفولة المبكرة بتعليم عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير استحداث 12 فصلا دراسيا في عدد من روضات الأطفال بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة اعتبارا من العام الدراسي المقبل 1443هـ.

وجاءت الفصول على النحو التالي:

ثلاثة فصول دراسية في الروضة الملحقة بالابتدائية الثانية عشرة بخميس مشيط ، وفصل واحد في كل من الروضات: الأولى والثانية والثالثة للطفولة المبكرة بأحد رفيدة، والثانية عشرة والحادية عشرة والرابعة بخميس مشيط، والروضة الملحقة بابتدائية الإمام الذهبي بخميس مشيط، وفصلين في الروضة الخامسة عشرة بخميس مشيط.