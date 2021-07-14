شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد : أمطار رعدية ستؤثر على المملكة بدءًا من يوم غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من يوم غد، الخميس إلى الإثنين المقبل.

وأوضح المركز أن حالة جوية مميزة ستشهدها أجواء المملكة الجنوبية والجنوبية الغربية وجنوب غرب الرياض والعاصمة المقدسة.

ونبه بهطول أمطار خفيفة ومتوسطة وقد تصل إلى غزيرة على كثير من المناطق، لافتا إلى أن هذه الأمطار ستؤدي إلى جريان السيول المنقولة.

وأشار إلى أن هذه الأجواء ستوثر غدًا على المناطق الجنوبية ونجران، وعسير وجازان، بينما ستهطل أمطار غزيرة على الرياض والخرج ووادي الدواسر من يوم الجمعة حتى يوم الأثنين المقبل.

كما توقع هطول أمطار على الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، ولا يستبعد أن تتأثر الأجزاء الشرقية ومرتفعاتها الشرقية بسحب ركامية رعدية ورياح تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مشددًا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر.