شكرا لمتابعة خبر عن قائد قوات أمن الحج:: لن يُسمح للحجاج من داخل مكة بالاتجاه مباشرة إلى الحرم "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال قائد قوات أمن الحج، اللواء زيدان الطويان، إنه لن يُسمح للحجاج من داخل مكة بالاتجاه مباشرة إلى الحرم، مضيفا:"لن يسمح إطلاقا بالاتجاه إلى الحرم مباشرة بشكل فردي أيا كان بتصريح أو غيره".

وأشار قائد قوات أمن الحج في مؤتمر صحفي بقناة الإخبارية:" المصرح له المفروض يتجه للمواقع الآتية في طريق "مكة-جدة" موقف السيارات الصغيرة، أو الموقف الثاني في طريق المدينة بالتنعيم أو النوارية، أو الموقف الثالث فر طريق الشرائع القادم من طريق "الطائف السيل"، والموقع الرابع في طريق الهدا القادم من طريق الطائف الهدا".

وأبان:" جميع المداخل والمنافذ المؤدية إلى المشاعر المقدسة مغطاة بشكل كامل لرصد ومنع أي محاولة تسلل من أي موقع".

ولفت:"لدينا كاميرات حرارية وكاميرات مراقبة ومركز القيادة والسيطرة الذي يتوفر فيه كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية".

وأوضح أن العقوبات على المخالفين ليست هدف، وإنما لضبط العملية بشكل عام وعلى الجميع التعاون والتقيد بالتعليمات.

وتابع:"من يخالف التعليمات ستطبق بحقه العقوبات الفورية ومن يحتاج إلى تسليم لجهات الاختصاص باستكمال إجراءات إصدار العقوبات سيسلم".