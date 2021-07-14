شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: نعمل على خلط لقاح موديرنا مع فايزر وننتظر الدراسات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث استشاري الوبائيات الدكتور سامي المدرع، عن مأمونية وفاعلية الخلط بين اللقاحات في المملكة ومدى تأكيد الدراسات لمأمونية هذه العملية.

وأكد استشاري الوبائيات أن استمرار عمل الدراسات والأبحاث فيما يخص الخلط في باقي أنواع اللقاحات هو ما يضمن وجود جودة في فاعلية ومأمونية اللقاح، وفقًا لما جاء بـ "العربية".

وأوضح "المدرع" أن الدراسات على مستوى المملكة تم الإطلاع عليها كافة والإقرار باستخدام اللقاحات أو الخلط بينهم وأثبتت مأمونية ولا توجد مشكلة وحاليًا.

وأضاف: "بدأنا خلط لقاح موديرنا مع اللقاح فايزر وننتظر بعض الدرسات التي يتم العمل عليها خارج المملكة، فاللقاح فايزر منتشر عالميًا لذلك يتواجد في أغلب حالات الخلط وسيكون بنفس المأمونية والفعالية".

وأشار استشاري الوبائيات أن الهدف من خلط اللقاحات إيقاف مشاكل وتحديات الإمدادت التي يمكن أن تحدث من وقت إلى آخر وتساعد في الوصول إلى هدف المناعة المجتمعية أما أمريكا فليس لديها مشكلة الامدادت لذلك فهي لا تفكر في الخلط.