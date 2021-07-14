شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يكلف 135 داعية لمرافقة الحجاج طوال موسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كلفت وزارة الشؤون الإسلامية، 135 من العلماء والدعاة لمرافقة حملات الحج للعام الجاري 1442هـ،للإجابة على فتاواهم واستفساراتهم الخاصة بالحج على مدار الساعة، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال الحج ضمن خطة الوزارة التنفيذية بالحج للعام الجاري 1442هـ.

ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل الخدمات لضيوف الرحمن كي يؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وتأتي موافقة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على تكليف الدعاة ضمن خطة الوزارة للحج التي تنفذها بالتنسيق مع بقية الأجهزة الحكومية العاملة بالحج وفي مقدمتها وزارة الحج والعمرة، وتكثيف البرامج الدعوية والإرشادية لضيوف الرحمن للإجابة على استفساراتهم في كل ما يتعلق بالحج.