استشاري: لقاحات كورونا في المملكة آمنة.. ولا آثار جانبية لخلطها

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأحياء الدقيقة والأمراض الوراثية الدكتور عارف العمري، إن جميع اللقاحات الموجودة الآن في السعودية (فايزر، وأسترازينيكا) مأمونة جدا، مشيرة إلى أنه لا يوجد بشأن خلطها أي مشاكل أو آثار جانبية.

وأوضح العمري، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أنَّ خلط اللقاحات بدون دراسات جدوى أو تجارب سريرية يؤدي إلى مضار كثيرة جدا، وهذا الذي تعنيه منظمة الصحة العالمية، لكن المنظمة لم تعني «أن خلط اللقاحات غير مجز» وتم نقل تصريح لواحدة من مسؤوليها بطريقة خاطئة.

وتابع، أن لقاح موديرنا لا يختلف كثيرا عن لقاحي (فايزر، واسترازينيكا)، ويتم حفظه بدرجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر، وفاعليته لا تقل عن 80 إلى 90%.