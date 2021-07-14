بالصور.. مواطن  ينحت القرآن كاملاً على 30 لوحًا رخاميًا

الرياض - محمد عبدالله - ألهمت منطقة تبوك المهتمين والمولعين بفنون النحت والرسم، ومنحتهم القدرة على الإبداع وإطلاق العنان لخيالهم الواسع، ومن بين هؤلاء النحات السعودي حسبان بن أحمد العنزي، الذي قضى 8 سنوات في نحت القرآن الكريم كاملاً على 30 لوحًا رخاميًا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء السعودية «واس»، قال العنزي: النحت عرف منذ نزول آدم عليه السلام الأرض لعمارتها وعبادة الله عز وجل، ولحاجة الإنسان الأول إلى الغذاء، قام بتهذيب الخشب وعمل المحراث للزراعة ومن بعد ذلك نبي الله نوح وصناعة السفينة ونحت الخشب، ومن ثم آثار قوم النبي صالح والنحت بالجبال البيوت وإرم ذات العماد.

وأكد العنزي، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، أولت موروث النحت بالمملكة جل العناية والاهتمام الكبير، من خلال إنشاء هيئة التراث التي اعتمدت حرفة النحت كحرفة أصيلة، توثّق العمق الحضاري والإرث الذي تتميز به المملكة وما وصلت إليه من منجزات.

وعن بداياته بهذه الحرفة قال العنزي، إنه ومنذ عشرين عاماً بدأ بالاهتمام بالحرف العربي حرف القرآن الكريم وعمل على إخراجه بالنحت في أبهى الحلل، فقام بنحت موسوعة حجرية كاملة للبسملة جمع بها الخطوط العربية المختلفة عبر العصور، ونحتها على رقائق وكتل حجرية من حجر تبوك المتعرج الرسوبي الرملي القاسي والجرانيت.

وأشار، إلى مشاركته بأعمال النحت في الكثير من الفعاليات والمهرجانات والمناسبات الوطنية على مستوى المملكة, لافتاً إلى طموحه المستقبلي بإنشاء مركز لتعليم وتدريب شباب وفتيات الوطن لتخريج جيل يواكب نهضة المملكة ويحقق طموح وتوجهات رؤية 2030.

وتوّج العنزي أعماله الإبداعية بنحت القرآن الكريم كاملاً على مدى ثمانية أعوام بخط المصحف الشريف على ثلاثين لوحاً من الرخام الأخضر؛ كل لوح يحتوي جزء كامل من القرآن الكريم، ويسعى حالياً إلى تسجيل هذا المنجز باسم المملكة في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.

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