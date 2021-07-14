شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء البسامي: بدء استقبال الحجاج صباح الـ7 من ذي الحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي : نسقنا مع وزارة الحج على استقبال الحجاج ابتداءً من السادسة صباحاً لليوم السابع من ذي الحجة عبر 3 مواقع ، و أعلن عن جاهزية المسجد الحرام وساحاته بالشراكة المميزة مع الجهات المعنية.

وأضاف "البسامي"خلال المؤتمر الصحفي الثاني لقيادة قوات أمن الحج لعام 1442ه ، أن الخطة المرورية تمر بعدة مراحل حتى تصل إلى المنتج النهائي ، لتظهر بالشكل المناسب.

فيما قال قائد قوات أمن الحج: لن يسمح لأي شخص بالدخول للمشاعر المقدسة أو الحرم المكي إلا بتصريح حج أو عمل.

ومن جانبه أكد قائد المهام الأمنية لقوات أمن المنشآت، أنه تم تجهيز قوة مخصصة للطوق الأمني واتخذت التدابير اللازمة كافة لتنفيذ المهام.