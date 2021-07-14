شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المساعدات السعودية لتونس والتنسيق لتوفير مليون جرعة لقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للجمهورية التونسية الشقيقة؛ للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك استجابة لطلب الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الذي أبداه خلال مكالمته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد وصلت طائرتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى تونس وعلى متنهما أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية.

أما ما يخص تأمين مليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد 19، فإنه جاري التنسيق مع مكتب الرئيس التونسي لسرعة التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المعتمدة ، لتوريد الكميات المطلوبة من مصانعها مباشرة إلى تونس".