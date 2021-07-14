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أطلقت صحة جازان، ممثلة في مستشفى الملك فهد المركزي، اليوم، خدمة "العيادة عن بعد"، للمرضى نزلاء الإصلاحية العامة بجازان، من خلال الاتصال المرئي، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بالمنطقة.
وذكرت "صحة جازان" أن العيادة في يومها الأول شهدت حضور 35 مريضًا، وإجراء الفحص الطبي وتسجيل وصفات علاجية لهم.
وقالت: إن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، بهدف تقليل تواجد السجناء داخل المستشفى وخدمتهم من مقر تواجدهم داخل الإصلاحية.
وأضافت أن هذه الخدمة أتاحت التقاء النزيل مع طبيبه ومناقشة حالته الصحية، وتسجيل الأدوية وتأمين وسيلة إيصالها دون الحاجة لمراجعة المستشفى عبر خدمة البريد الدوائي.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 06:58 PM
بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بالمنطقةمستشفى فهد المركزي يطلق خدمة "العيادة عن بعد" لسجناء إصلاحية جازان
أطلقت صحة جازان، ممثلة في مستشفى الملك فهد المركزي، اليوم، خدمة "العيادة عن بعد"، للمرضى نزلاء الإصلاحية العامة بجازان، من خلال الاتصال المرئي، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بالمنطقة.
وذكرت "صحة جازان" أن العيادة في يومها الأول شهدت حضور 35 مريضًا، وإجراء الفحص الطبي وتسجيل وصفات علاجية لهم.
وقالت: إن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، بهدف تقليل تواجد السجناء داخل المستشفى وخدمتهم من مقر تواجدهم داخل الإصلاحية.
وأضافت أن هذه الخدمة أتاحت التقاء النزيل مع طبيبه ومناقشة حالته الصحية، وتسجيل الأدوية وتأمين وسيلة إيصالها دون الحاجة لمراجعة المستشفى عبر خدمة البريد الدوائي.
، مستشفى فهد المركزي يطلق خدمة "العيادة عن بعد" لسجناء إصلاحية جازان ،
المصدر : الخليج 365
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