، "الخالدي" رئيسًا لـ"ترميم" و"التركي" نائبًا و"اليوسف" مشرفًا ماليًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد انتخابات أجرتْها الجمعية العمومية

أسفرت انتخابات الجمعية العمومية العادية لجمعية ترميم بالمنطقة الشرقية، خلال اجتماعها الرابع المنعقد مؤخرًا لانتخاب مجلس الإدارة للدورة الثانية، عن تشكيلة جديدة للمجلس تتكون من: المهندس حمد ثواب محمد الخالدي رئيسًا، والمهندس خالد محمد تركي التركي نائبًا له، ويوسف أحمد إبراهيم اليوسف المشرف المالي، كما ضم التشكيل انتخاب الأعضاء: أحمد سالم بالحمر، والدكتورة ابتسام محمد المثال، والمهندس جمال قاسم البنعلي، والدكتور صلاح صالح السميح.

عقدت الجمعية العمومية العادية اجتماعها برئاسة المهندس حمد الخالدي، وبحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتم خلاله مناقشة مواضيع عدة أهمها انتخاب مجلس الإدارة.

وأعرب الرئيس المنتخب "الخالدي" عن شكره لمجلس الإدارة للدورة السابقة؛ نظير ما قدمه من مجهودات وإنجازات انعكست على مسيرة الجمعية وحققت ما يصبو إليه مستفيدوها. كما هنّأ الأعضاء الجدد بعضوية المجلس في دورته الجديدة، مبديًا تطلعه إلى أن يواصل المجلس الجديد مسيرة النجاحات السابقة، مؤكدًا على ضرورة تكاتفه لتحقيق المستهدفات المنشودة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد ميزانية عام ٢٠٢٠، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق، كما استعرض الاجتماع إنجازات الجمعية خلال فترة مجلس الإدارة السابق.