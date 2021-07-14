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استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه بمقر الهيئة اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونت.
جرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون مع حقوق الإنسان بين الجانبين وسبل تطويرها؛ حيث أوضح العواد خلال اللقاء جهود حكومة المملكة وحرصها على حماية وتقرير حقوق الإنسان والإصلاحات الرائدة التي تبنتها المملكة وفقاً لرؤية 2030.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 06:48 PM
استعرضا جهود السعودية في تنفيذ إصلاحات رائدة وفق رؤية 2030"العواد" يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التطورات في مجال حقوق الإنسان
استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه بمقر الهيئة اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونت.
جرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون مع حقوق الإنسان بين الجانبين وسبل تطويرها؛ حيث أوضح العواد خلال اللقاء جهود حكومة المملكة وحرصها على حماية وتقرير حقوق الإنسان والإصلاحات الرائدة التي تبنتها المملكة وفقاً لرؤية 2030.
، "العواد" يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التطورات في مجال حقوق الإنسان ،
المصدر : الخليج 365
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