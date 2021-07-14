، "العواد" يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التطورات في مجال حقوق الإنسان ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا جهود السعودية في تنفيذ إصلاحات رائدة وفق رؤية 2030

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه بمقر الهيئة اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونت.

جرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون مع حقوق الإنسان بين الجانبين وسبل تطويرها؛ حيث أوضح العواد خلال اللقاء جهود حكومة المملكة وحرصها على حماية وتقرير حقوق الإنسان والإصلاحات الرائدة التي تبنتها المملكة وفقاً لرؤية 2030.