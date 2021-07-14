، بطولة PUBG Mobile الدولية والمقدمة من "لاعبون بلا حدود" تختتم منافسات النخبة ،

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أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أن بطولة PUBG Mobile الدولية والمقدمة من "لاعبون بلا حدود"، ستكون آخر منافسات النخبة ضمن الحدث الخيري الأكبر في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.
وعلى مدار 4 أيام في الفترة من 22 – 25 يوليو، سيتنافس 60 من نخبة لاعبي اللعبة الشهيرة على أضخم جائزة خيرية تقدمها PUBG Mobile على الإطلاق. وستكون في ذات الوقت أول بطولة خيرية دولية تقدمها TENCENT للعبة ذات الشعبية الكبيرة.
وسيبلغ مجموع جوائز البطولة الخيرية 3 ملايين دولار؛ حيث سيتم تخصيص 1,5 مليون دولار لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، في حين سيتم تخصيص النصف الآخر لمنطقة أوروبا والأمريكتين في مواجهات موعودة بالإثارة والحماس؛ نظراً لأهمية البطولة؛ كونها إحدى بطولات PUBG Mobile World Invitational التي تعتبر الساحة الأقوى عالمياً لنخبة لاعبي وفرق وعشاق اللعبة.
وعلّق الأمير فيصل بن بندر بن سلطان – رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية – على هذه الشراكة قائلًا: إن "استضافة بطولة PUBG Mobile الدولية والمقدمة من "لاعبون بلا حدود" هي إنجاز مهم بالنسبة لنا كاتحاد يسعى لوضع المملكة في صدارة مشهد الرياضات الإلكترونية".
وأضاف الأمير فيصل: "هي بطولة تعني الكثير لمحبي اللعبة؛ ولذلك فإن استضافة إحدى بطولات PUBG Mobile World Invitational ضمن منافسات مبادرتنا الخيرية "لاعبون بلا حدود" يعتبر تتويجاً للعمل الرائع الذي قام به جميع منسوبي الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية للوصول إلى هذه المرحلة، ودعماً للجهود التي تهدف بأن تصبح المملكة واتحادنا مركزاً رئيسيّاً للرياضات الإلكترونية على الصعيد العالمي".
وسيتم نقل مجريات البطولة مباشرة باستخدام 13 لغة مختلفة عبر قنوات "لاعبون بلا حدود" وTENCENT لمنح الملايين حول العالم فرصةَ الاستمتاع بمشاهدة نخبة لاعبي العالم وهم يتنافسون للحصول على اللقب. وستقوم STC Elite أثناء منافسات البطولة، برعاية جائزة لأفضل لقطة في اليوم.
بطولة PUBG Mobile الدولية والمقدمة من "لاعبون بلا حدود" تختتم منافسات النخبةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-14
أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أن بطولة PUBG Mobile الدولية والمقدمة من "لاعبون بلا حدود"، ستكون آخر منافسات النخبة ضمن الحدث الخيري الأكبر في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.
وعلى مدار 4 أيام في الفترة من 22 – 25 يوليو، سيتنافس 60 من نخبة لاعبي اللعبة الشهيرة على أضخم جائزة خيرية تقدمها PUBG Mobile على الإطلاق. وستكون في ذات الوقت أول بطولة خيرية دولية تقدمها TENCENT للعبة ذات الشعبية الكبيرة.
وسيبلغ مجموع جوائز البطولة الخيرية 3 ملايين دولار؛ حيث سيتم تخصيص 1,5 مليون دولار لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، في حين سيتم تخصيص النصف الآخر لمنطقة أوروبا والأمريكتين في مواجهات موعودة بالإثارة والحماس؛ نظراً لأهمية البطولة؛ كونها إحدى بطولات PUBG Mobile World Invitational التي تعتبر الساحة الأقوى عالمياً لنخبة لاعبي وفرق وعشاق اللعبة.
وعلّق الأمير فيصل بن بندر بن سلطان – رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية – على هذه الشراكة قائلًا: إن "استضافة بطولة PUBG Mobile الدولية والمقدمة من "لاعبون بلا حدود" هي إنجاز مهم بالنسبة لنا كاتحاد يسعى لوضع المملكة في صدارة مشهد الرياضات الإلكترونية".
وأضاف الأمير فيصل: "هي بطولة تعني الكثير لمحبي اللعبة؛ ولذلك فإن استضافة إحدى بطولات PUBG Mobile World Invitational ضمن منافسات مبادرتنا الخيرية "لاعبون بلا حدود" يعتبر تتويجاً للعمل الرائع الذي قام به جميع منسوبي الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية للوصول إلى هذه المرحلة، ودعماً للجهود التي تهدف بأن تصبح المملكة واتحادنا مركزاً رئيسيّاً للرياضات الإلكترونية على الصعيد العالمي".
وسيتم نقل مجريات البطولة مباشرة باستخدام 13 لغة مختلفة عبر قنوات "لاعبون بلا حدود" وTENCENT لمنح الملايين حول العالم فرصةَ الاستمتاع بمشاهدة نخبة لاعبي العالم وهم يتنافسون للحصول على اللقب. وستقوم STC Elite أثناء منافسات البطولة، برعاية جائزة لأفضل لقطة في اليوم.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
05:56 PM
بشراكة بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وشركة TENCENT
أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أن بطولة PUBG Mobile الدولية والمقدمة من "لاعبون بلا حدود"، ستكون آخر منافسات النخبة ضمن الحدث الخيري الأكبر في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.
وعلى مدار 4 أيام في الفترة من 22 – 25 يوليو، سيتنافس 60 من نخبة لاعبي اللعبة الشهيرة على أضخم جائزة خيرية تقدمها PUBG Mobile على الإطلاق. وستكون في ذات الوقت أول بطولة خيرية دولية تقدمها TENCENT للعبة ذات الشعبية الكبيرة.
وسيبلغ مجموع جوائز البطولة الخيرية 3 ملايين دولار؛ حيث سيتم تخصيص 1,5 مليون دولار لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، في حين سيتم تخصيص النصف الآخر لمنطقة أوروبا والأمريكتين في مواجهات موعودة بالإثارة والحماس؛ نظراً لأهمية البطولة؛ كونها إحدى بطولات PUBG Mobile World Invitational التي تعتبر الساحة الأقوى عالمياً لنخبة لاعبي وفرق وعشاق اللعبة.
وعلّق الأمير فيصل بن بندر بن سلطان – رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية – على هذه الشراكة قائلًا: إن "استضافة بطولة PUBG Mobile الدولية والمقدمة من "لاعبون بلا حدود" هي إنجاز مهم بالنسبة لنا كاتحاد يسعى لوضع المملكة في صدارة مشهد الرياضات الإلكترونية".
وأضاف الأمير فيصل: "هي بطولة تعني الكثير لمحبي اللعبة؛ ولذلك فإن استضافة إحدى بطولات PUBG Mobile World Invitational ضمن منافسات مبادرتنا الخيرية "لاعبون بلا حدود" يعتبر تتويجاً للعمل الرائع الذي قام به جميع منسوبي الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية للوصول إلى هذه المرحلة، ودعماً للجهود التي تهدف بأن تصبح المملكة واتحادنا مركزاً رئيسيّاً للرياضات الإلكترونية على الصعيد العالمي".
وسيتم نقل مجريات البطولة مباشرة باستخدام 13 لغة مختلفة عبر قنوات "لاعبون بلا حدود" وTENCENT لمنح الملايين حول العالم فرصةَ الاستمتاع بمشاهدة نخبة لاعبي العالم وهم يتنافسون للحصول على اللقب. وستقوم STC Elite أثناء منافسات البطولة، برعاية جائزة لأفضل لقطة في اليوم.
، بطولة PUBG Mobile الدولية والمقدمة من "لاعبون بلا حدود" تختتم منافسات النخبة ،
المصدر : الخليج 365
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